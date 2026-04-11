Samsun'da Tır Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Tır Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralı

11.04.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam'da tır kayarak tarlaya uçtu, sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma açıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tırın tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Zeytinli Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan 55 FH 869 plakalı tırın sürücüsü Recep Ali Karaaslan (54), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Alaçam, Samsun, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:19:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.