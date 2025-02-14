Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çarşamba'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

14.02.2025 19:01
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çarşamba- Ayvacık Karayolu üzerindeki Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Baraj Yolu Caddesi'nden Beylerce Kavşağı istikametine seyir halinde olan T.G. (25) yönetimindeki 55 NV 600 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Caddesi yönünden gelen B.A. (23) idaresindeki 55 APF 845 plakalı SUV araca yandan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar T.G. (25), B.A. (23) ve R.D. (26), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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