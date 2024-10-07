Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da polis, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı, evlerinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

07.10.2024 02:12
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Samsun'da polis tarafından evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde polis uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D. ve K.A.'nın evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi, 60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. ve K.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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