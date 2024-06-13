Samsun'da yapılan aramada 196 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da yapılan aramada 196 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapan bir araçta yapılan aramada 196 gram metamfetamin, 1 adet şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

13.06.2024 23:08
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Samsun polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 196 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek vatandaşları zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda İlkadım İlçesi Derecik mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 196 gram metamfetamin, 1 adet şarjör, 9 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yapılan aramada 196 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yapılan aramada 196 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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