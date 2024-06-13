Samsun'da yapılan aramada 196 gram metamfetamin ele geçirildi

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Samsun polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 196 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek vatandaşları zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda İlkadım İlçesi Derecik mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 196 gram metamfetamin, 1 adet şarjör, 9 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN