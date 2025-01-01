Samsun'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

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Samsun'da yılbaşında 6 bin 277 personel görev alacak

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı, yılbaşı tedbirleri kapsamında 6 bin 277 personelin kamu güvenliği ve huzuru için görev alacağını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, yılbaşı tedbirleri kapsamında Valilik Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, alınan tedbirlere yer veren Vali Tavlı, "2024 yılını geride bırakıp Samsun'umuzda, ülkemizde ve dünyada inşallah çok daha güzel gelişmelere şahitlik edeceğimize inandığımız 2025 yılına girerken hemşehrilerimizin yılbaşı gününü ve gecesini huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz tarafından sorumluluk alanlarıyla ilgili ilimiz genelinde çeşitli tedbirler planlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kalabalık alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır" dedi.

"4 bin 814 polis görevli olacak"

31 Aralık gecesi ve 1 Ocak sabahı il genelinde 4 bin 814 polisin görev alacağına değinen Vali Orhan Tavlı, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce il geneli polis sorumluluk bölgesinde 31 Aralık 2024 günü ve gecesi 460 ekip, 136 noktada yaya devriye, 4 hava aracı, 2 deniz aracı, 6 dedektör köpek, il ve ilçe girişlerinde oluşturulan 102 uygulama noktası olmak üzere toplam 4 bin 814 personel ile gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Ayrıca, Atakum ilçemize ilave 20 yaya devriye, 4 ekip, her biri 10'ar kişilik 3 toplu kuvvet ekibi, İlkadım ilçemize ilave 4 ekip, her biri 10'ar kişilik 3 toplu kuvvet ekibi görevlendirilmiştir. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimize ilave ekip ve toplu kuvvet ekibi; Körfez, Çobanlı İskelesi, Otogar, Tütün İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da Çevik Kuvvet'e bağlı 10'ar kişilik 6 tim görevlendirilmiştir. KOM, TEM, Narkotik, Asayiş Şube Müdürlüklerimizin tamamı da ekipleriyle alanda ve sahada olacaktır" diye konuştu.

"Bin 372 jandarma, 91 Sahil Güvenlik personeli sahada olacak"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin de sahada olacağını ifade eden Vali Tavlı, "İl Jandarma Komutanlığımızca; il geneli Jandarma sorumluluk bölgesinde 363 tim, 1.372 personel, 253 devriye müdahale aracı, 1 dron (hava aracı), 3 motosiklet, 11 sivil araç ve 4 köpek unsuru görevlendirilmiştir. Bununla birlikte Kavak (Çakallı), Terme (Miliç), İlkadım (Kadamut) ilçelerinde Jandarma Asayiş Komando, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Ekipleri ve Bomba, Mayın, Narkotik Köpek unsurlarının katılımı ile Takviyeli Yol Kontrol ve Araması faaliyeti icra edilecektir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız; yılbaşı gecesi toplam 91 personel ve 2 Sahil Güvenlik Botu ile denizde, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile havada, 1 dalış timi, 1 mobil radarı ve 3 kara aracı ile sahil şeridinde görev icra edecektir. Acil durumlara müdahale etmek maksadıyla da 67 personel hazır bulundurulmaktadır" şeklinde konuştu.

Temenni ve dileklerinden de bahseden Tavlı, ayrıca şunları söyledi:

"112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz yılbaşı gecesi 7'si çağrı karşılama, 35'i de çağrı yönlendirme olmak üzere toplam 42 personeliyle hizmet verecektir. Vatandaşlarımızdan da ilimizde huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini önemle istirham ediyoruz. 2025 yılının şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 2025 yılında da şehrimiz için çok daha güzel çalışmalara imza atacağımıza, her alanda potansiyeli yüksek ve gelişmeye açık bir il olan Samsun'umuzu hep birlikte daha iyiye ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz. Yeni yılın ilk günüyle birlikte rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylara da giriyoruz. 2 Ocak Perşembe gecesi üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni, 11 Ocak Cumartesi günü de Mekke'nin Fethi'nin 1394. yılını hep birlikte idrak edeceğiz. Bu vesileyle Samsunlu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve Mekke'nin Fethi'nin 1394. yılını tebrik ediyor, üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm insanlığın barışına, huzuruna ve hayırlara vesile olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz."

Toplantıda ayrıca İlkadım Kaymakamı/Vali Vekili Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da hazır bulundu.