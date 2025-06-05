Samsun\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN