Samsun Kavak\'ta kına gecesinde havaya tabanca ateşleyen damat ve babası görüntülendi

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kına gecesinde damat ve babasının havaya tabancayla ateş açtığı anlar, davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çayırlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kına gecesinde, damat ile babası Kavak Belediyesi İmar Turizm Şirket Müdürü Ş.A.'nın tabancayla havaya ateş ettiği anlar görüntülendi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, çok sayıda kişinin bulunduğu alanda silahla havaya ateş açıldığı, silah sesinden rahatsız olan bazı davetlilerin ise kulaklarını kapattığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında silahla ateş açtığı belirlenen başka bir kişiye ait tabancaya el konuldu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.