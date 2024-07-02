Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, bungalov ev, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satma vaadiyle toplamda 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, fişek, kurusıkı fişek, kartuş ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

02.07.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve İstanbul'da bu sabah 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden bungalov ev, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satma vaadiyle farklı tarihlerde ve farklı illerde 22 şahsı toplam 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sahte isim ve hesap kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen A.K.ve U.T.Y. Samsun'da, M.Ç.ve F.Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet fişek, 78 adet kurusıkı fişek, 32 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Operasyon, İstanbul, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:47:24. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement