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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücüler denetlendi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekiplerince, 'Türkiye Güven, Huzur Uygulaması' kapsamında denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, asayiş büro amirliği ekipleri GBT sorgusu yaparken trafik polisleri ise ehliyet, kask ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Kask kullanmayan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı. Emniyet personellerinin ilçede yaptığı denetim, gün boyunca devam etti. - SAMSUN