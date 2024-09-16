Samsung İşçileri Protestoda Gözaltında

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Hindistan'da 104 Samsung çalışanı düşük maaş nedeniyle protesto gösterisi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hindistan'ın Chennai kentindeki Samsung fabrikası işçileri maaşların yükseltilmesi, çalışma saatlerinde ve şartlarında iyileştirme yapılmasının yanı sıra fabrika yakınında bir çadır ve Merkezi Hindistan Sendikaları Birliği'nin (CITU) desteklediği sendikanın tanınması için geçtiğimiz haftadan bu yana protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Bugün de izinsiz bir şekilde toplanmak isteyen işçiler, polis engeline takıldı. Hindistan polisi, izinsiz yürüyüş planladıkları gerekçesiyle 104 Samsung çalışanını gözaltına aldı. CITU Sözcüsü A. Jenitan ise, polisin ayrıca Samsung protestolarına liderlik eden E. Muthukumar adlı üst düzey yetkiliyi de gözaltına aldığını duyurdu.

İşçilerin 7 gündür devam eden grevi nedeniyle teknoloji devi Samsung'un Hindistan'daki yıllık 12 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık üçte birini sağlayan üretimin aksadığı bildirildi.

Samsung ise, dışarıdan bir işçi grubu tarafından desteklenen herhangi bir sendikayı tanımak istemiyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmayan Samsung, Cuma günü yaptığı açıklamada "tüm sorunları en kısa sürede çözmek için" Chennai fabrikasındaki işçileriyle görüşmelere başladığını bildirmişti. - YENİ DELHİ