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'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapan 2 şahıs yakalandı

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalarda banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

\'Sanal yatırım danışmanlığı\' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapan 2 şahıs yakalandı
15.12.2023 - 22:16,
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- 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapan 2 şahıs yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sosyal medya üzerinden 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yapan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.K. ve K.G. isimli 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda ise banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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