Sancaktepe'de kumar oynanan adrese baskın: 38 bin lira para cezası kesildi
İSTANBUL - Sancaktepe'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri mühürlenerek sahibi hakkında toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu ile ilgili Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 Mart tarihinde Eyüpsultan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynadığı görülen şahıslar T.G, Ü.A, İ.G, U.D, K.M. ve B.K. ile iş yeri sahibi C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Masa üzerinde bin TL ve 104 adet iskambil kağıdı ele geçirilen iş yeri hakkında mühürleme işlemleri yapıldı. Toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan C.B. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sancaktepe'de kumar oynanan adrese baskın: 38 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve Gazilerin hatırlarını sordu.
Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski futbolcu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir' ifadelerini kullandı. Korkmaz ise Trabzonspor taraftarının saldırısını görünce dayanamadığını belirterek, 'Bu insanlığa sığmaz' dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tütün satışı yapan bir şahıs, çuvalın içine peçete koyarak dolandırma girişiminde bulundu. Mağdur ağabey ve kardeşi tarafından darp edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yukarıbalcılar köyünde meydana gelen trafik kazasında araç şarampole yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'da iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaat işçisi, kaldığı otel odasında kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kurusıkı tabanca ile oynayan 16 yaşındaki C.A. ve O.D., tabancanın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuklar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?