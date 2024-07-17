Şanlıurfa'da 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araçta gizlenmiş halde 16 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siverek- Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında şüpheli görülen aracı durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Arama sırasında, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 16 kilo 100 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
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