Şanlıurfa\'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangını yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA
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