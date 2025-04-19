Şanlıurfa'da Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tarım suyu tahliye kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Karadut Mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 13 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuk, mahalle civarından geçen tahliye kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kanalın çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Dalgıç polis ekiplerinin tahliye kanalında başlattığı çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.