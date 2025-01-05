Şanlıurfa\'da Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

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Şanlıurfa'da 3 çocuğun kamyonete tutunarak yolculuk yapmaya çalıştığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Bulvarı üzerinde çekildi. Yol kenarında bekleyen 3 çocuk, seyir halindeki araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Birkaç araca tutunan çocuklar, her defasında sürücülerin uyarıları sonrası inip kaçtı. Yoldan geçen bir pikaba da tutunan çocuklar, bir süre ilerledikten sonra diğer sürücülerin uyarıları sonucu inerek kaçtı. O tehlikeli anlar ise anbean kameralara yansıdı. - ŞANLIURFA