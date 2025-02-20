Şanlıurfa'da Kar Temizliği

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Şanlıurfa'da karla kaplanan yollar iş makineleri ile temizlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da karla kaplanan Viranşehir- Diyarbakır karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu iş makineleri temizlendi.

Kar yağışının etkisiyle Viranşehir-Diyarbakır ve Siverek-Diyarbakır karayolunda jandarma ekiplerince ulaşım kontrolü bir şekilde sağlandı. Karayolları Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle karları temizlerken, aynı zamanda yol üzerinde tuzlama çalışması da yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Viranşehir-Diyarbakır ve Siverek- Diyarbakır karayolunda trafik akışı yeniden sağlandı.