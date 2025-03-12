Şanlıurfa'da Motorize Polis Kazası

Motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da motorize polis ekiplerinin karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Motorize polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazayı duyan polis memurlarının meslektaşları olay yeri ve hastaneye akın etti.

Vali yaralı polisleri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralı polisleri ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.

Tedavilerine devam edilen polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.