Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.08.2024 20:54
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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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