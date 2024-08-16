Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA