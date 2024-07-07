Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan kardeşler Sait İ. (23) ve Halil İ. (19), ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA