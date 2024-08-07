Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sokak köpeğinin çocuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukları, yoldan geçen ve yanında küçük çocukları olan bir kadın kurtarmaya çalıştı.

BİR YANDAN SOKAKTAKİ ÇOCUKLARI BİR YANDAN KENDİ EVLATLARINI KORUDU

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Seydo Atilla Mahallesinde yaşandı. Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçmeye çalışan çocuklara saldırdı. Çocukları, kucağında ve yanında küçük çocukları olan bir kadın kurtarmaya çalıştı. Çocukları kovalayan köpeğin peşinden koşan kadın, bir yandan da kendi evlatlarını korumaya çalıştı.

Bölgeden kaçan çocuklar, köpeğin saldırısından kurtulmayı başardı. Bebek arabasıyla oradan geçmeye çalışan başka bir kadın ise yaşananlar sonrası geri dönerek o noktadan geçmekten vazgeçti.

KÖPEKLERİN SALDIRISI BİTMEK BİLMEDİ

Köpeklerin saldırısı bununla da bitmedi. Yoldan geçmeye çalışan iki küçük çocuk, köpekleri görünce temkinli davranarak dikkatli bir şekilde geçmek istedi. Ancak köpeklerin havlaması üzerine panik ve korku içerisinde kaçtılar. Bir süre çocukları kovalayan köpek, tekrar yerine döndü.

Mahalle sakini Mahmut Karatop, "Yan tarafta oturuyorduk. Birden sesler gelince biz de sokağa koştuk. Küçük çocuklar aşırı derecede korkmuştu. Köpekler çocuklara saldırıyordu. Bir kadın mağdurdu. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan sokak köpeklerinin aynı bölgede sürekli insanlara saldırdığı ifade edildi.

BAZI MAHALLELER KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta bir çocuğu ısıran köpek ile 4 Haziran'da Batıkent Mahallesi'nde yetişkin bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmıştı.

Siverek'in Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğu belirlendi ve mahalle karantinaya alındı. Her 3 mahallede de kısmi karantina uygulamasının halen devam ettiği öğrenildi.