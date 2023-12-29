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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 9 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 hafıza kartı ile 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin, ülke genelinde 14 farklı ilde gerçekleştirdikleri telefon dolandırıcılığında, toplam 21 müştekiye ait 7 milyon 576 bin 798 TL maddi zararı meydana getirdikleri tespit edildi.

Şanlıurfa\'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 20:02,
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik ilçede atıcılık yapıldığı değerlendirilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 9 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 hafıza kartı ile 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelerin, ülke genelinde 14 farklı ilde gerçekleştirdikleri telefon dolandırıcılığında, toplam 21 müştekiye ait 7 milyon 576 bin 798 TL maddi zararı meydana getirdikleri tespit edildiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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