Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

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Hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi: 2 ağır yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen traktördeki 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki Emrah Ç.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.