Şanlıurfa'da traktör taşıyan tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da traktör taşıyan tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, traktör ve tarım aleti taşıyan bir tır şarampole devrildi. Kazada tırda bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, ancak tır ve traktörün kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.07.2024 09:44
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Şanlıurfa'da traktör ve tarım aleti taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 28'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre İ.İ.'nin kullandığı tarım aleti ve traktör taşıyan 63 ACE 038 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken tırda bulunan Mehmet K., yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapanan yol ise tır, traktör ve tarım aletinin kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da traktör taşıyan tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da traktör taşıyan tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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