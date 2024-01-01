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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yılbaşı geleneksel silah sıkma olayı bu yıl engellendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yılbaşı geleneksel silah sıkma olayı bu yıl engellendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıllardır devam eden ve durdurulamayan silah sıkma geleneği, İlçe Kaymakamı Musa Aydemir'in çalışmaları sonucu bu yıl engellendi. Kaymakamlık öncülüğünde yapılan kampanya ve sıkı denetimler sayesinde vatandaşlar çağrılara uyarak silah sıkma geleneğini bozdu. İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, halkın desteği ve katılımıyla bu başarıyı elde ettiği için teşekkür edildi.

Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde yılbaşı geleneksel silah sıkma olayı bu yıl engellendi
01.01.2024 - 02:14,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde her yılbaşı adete gelenek haline gelen silah sıkma olayı, bu yıl kaymakamlığın çalışması sonucu yaşanmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıllardır adeta gelenek halini almış ve bir türlü durdurulmayan silah sıkma olayı, İlçe Kaymakamı Musa Aydemir'in azimli çalışmaları sonucu, birkaç yerde istisnalar hariç bu yıl vatandaşlar çağrılara uyarak silah sıkma geleneği bozdu.

Kaymakamlık öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar, Kanaat önderleri ve toplumun ileri gelen insanlarının da destek verdiği 'Yılbaşında Silah Sıkma' kampanyası vatandaşlar tarafından da destek gördü.

Sıkı denetimler alındı

Bir hafta öncesinde yapılan çağrı ve uyarılar sonucu yılbaşı gecesine emniyet ve jandarma ekipleri de ilçe genelinde onlarca noktada görev aldı, herhangi bir olumsuzluğa karşı ilçe genelinde tüm mahallelerde dronlarla denetleme yapılırken, belediye hoparlörlerinde de silah sıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Akşam saatlerinde Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile sahada gezen ve denetleme noktalarını gezen İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, çağrı ve uyarıları dikkate alan tüm Siverek halkına teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı vatandaşlar tarafından taktir edildi

Siverek ilçesine 4 aydır atanan İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, bu kısa sürede başta uyuşturucu ve silah kaçakçıları olmak üzere bir çok suç unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle Siverek halkı tarafından taktirle karşılanıyor. Halkla iç içe olması ve sorunlarla yakından ilgilenmesi nedeniyle de Kaymakam Aydemir kısa sürede ilçe halkının sevgisini kazandı.

Yılbaşında da yaptığı çalışmalar sonucu silah sıkılmasına engel olan Aydemir'e vatandaşlar teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yılbaşı geleneksel silah sıkma olayı bu yıl engellendi - Son Dakika


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