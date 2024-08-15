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Şantiye alanında korkutan yangın

HATAY - Hatay'da şantiye alanında inşaat malzemelerinin yanmasıyla yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya İlçesi Üçgedik Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Yanmaya başlayan petro kimya inşaat malzemeleri kısa sürede alevlere teslim edildi. Bölgede tedirginliğe neden olan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Serinyol İtfaiye Müfrezesi ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi yaralanma yaşanmazken inşaat malzemeleri kullanılmaz hale geldi.