Şantiyede Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şantiyede Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Hatay'daki şantiyede işçiler arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

13.10.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şantiyede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı

HATAY - Hatay'da şantiyede işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde yaşandı. İşçiler arasında yaşanan iş konusundaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda; Diyarbakırlı ve Ağrılı 2 grup arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada; 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada vefat eden 2 Ağrılı işçinin cenazesiyse gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Antakya, 3-sayfa, Kavga, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şantiyede Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
08:10 Köfteci Yusuf’a verilen “Helal sertifa“ CHP’yi harekete geçirdi Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 12:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: Şantiyede Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.