Sarıgöl\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, altı şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde jandarma ekipleri 26 Şubat Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında alınan ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, A.O.A.A. (31), B.T. (34), M.S. (28), Ö.T. (32), M.A. (27) isimli şahısların üzerinde ve H.B. (45) isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (bong), 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet fişek, 1 adet kasatura ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA