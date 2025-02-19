Sarıkamış\'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Sarıkamış'ta düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak operasyon Kars-Erzurumyolu Caddesi üzerinde durdurulan araçta bulunan 2 kişi üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada G.K.'nın üzerinde 3,45 gram uyuşturucu madde ve 1 payp, yine araç içerisinde bulunan araç sahibi A.Y.'ye ait 1ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli "TCK 191-Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. - KARS