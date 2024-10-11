Sarıyer'de Otobüs Yangını

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Sarıyer'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Sarıyer'de hareket halindeki bir otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 16: 30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul - Diyarbakır seferini yapan bir yolcu otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otobüs şoförü, otobüsü emniyet şeridine alarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangından tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, alevlere teslim olan otobüsün o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.