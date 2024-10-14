Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Geniş Video İzle

Sarıyer'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, tuzlukta uyuşturucu madde bulundu.

14.10.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Tuzluk içerisinde uyuşturucu bulundu

İSTANBUL - Sarıyer'de polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, kilolarca uyuşturucu madde, silah, nakit para ve uyuşturucu imalatı için gerekli ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonların birinde tuzluk içerisinden 55 adet narkotik tohumu çıktı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 5 Ekim tarihinde Maslak Mahallesi Taş Yoncası Sokak üzerinde motosikletli bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. 2 adet suç kaydı bulunan şüpheli A.B.'nin üstü ve motosikleti didik didik arandı. Yapılan aramalarda, 14 parça halinde satışa hazır olmak üzere toplam 36,88 gram marijuanna ve satıştan elde edilen 7 bin 550 lira para ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tuzluk içinde uyuşturucu bulundu

Öte yandan, polis ekipleri ihbar üzerinde 12 Ekim tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.A ve Y.D isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 42,10 gram bonzai, 22 gram marihuana, 13,05 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularında uyuşturucuları Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir başka adresten aldıklarını itiraf etti. Polis ekipleri tespit edilen adrese baskın için düğmeye bastı. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda Türkmenistan uyruklu J.N., R.U. ve R.M. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 2 bin euro para, 8 adet kök halinde yaklaşık uzunlukları 2 metre olan sonradan yapılan tartımlarda yaş daralı ağırlığı 13.115 kilogram olan Hint keneviri, bin 800 gram marihuana, tuzluk içerisinde 55 adet narkotik tohumu, 3 kutu içerisinde toplam 10 adet narkotik tohumu ele geçirildi. Toplamda 14.937 gram marihuana, 42.10 bonzai, 13,05 gram metamfetamine el koyuldu. Yakalanan şüphelilerin oturum izni bulunmadığı belirlenirken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Narkotik, Sarıyer, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.