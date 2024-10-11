Savcı Tehdit Edildi, 9 Gözaltı

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İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı tehdit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, savcının tehdit edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Konuya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'ye telefon ile ulaşan Avukat A.A.'nın soruşturma ile ilgili tehdit içerikli konuşması üzerine, Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır. Teknik ve fiziki takip ile yasal dinlemelerde elde edilen kayıtlarından yola çıkarak şüpheliler tespit edilmiş, yakalama kararları uyarınca 9 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında ayrıca biri ruhsatlı, biri ruhsatsız olmak üzere iki tabanca ele geçirilmiştir" denildi. - İSTANBUL