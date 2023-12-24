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Şehit cenazesinde CHP'ye tepki - Son Dakika
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Şehit cenazesinde CHP'ye tepki

Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

Şehit cenazesinde CHP\'ye tepki
24.12.2023 - 22:43,
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Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem şehit oldu. Şehit Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde şehit yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi. Şehit yakını olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı. Bu esnada cenazeye katılan diğer vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Hepimiz şehitlerimiz uğruna canımızı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Terör, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Son Dakika

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