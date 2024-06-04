Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı - Son Dakika
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Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı

Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağında şehit olan iki pilotun naaşları Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

04.06.2024 12:21
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Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı

KAYSERİ - 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağında şehit olan iki pilotun naaşları Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kayseri'de saat 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağında görevli iki pilot şehit olurken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uçağın enkazında ise ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Pilot, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı - Son Dakika


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