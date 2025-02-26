Şehit Polis Memuru Onur Şirin, Isparta'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehit Polis Memuru Onur Şirin, Isparta'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Konya'da geçirdiği kaza sonucu şehit olan 37 yaşındaki Polis Memuru Onur Şirin, baba ocağı Yalvaç'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şirin’in cenazesi, ikindi namazının ardından Kuşku Mahallesi Kabristanlığı'na defnedildi.

26.02.2025 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Polis Memuru Onur Şirin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

ISPARTA - Konya'da meydana gelen kazada şehit olan Polis Memuru Onur Şirin, baba ocağı olan Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün 17.30 sıralarında Konya ili Saadet Caddesi ve Okyar Caddesi kesişim kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısları takip eden polis aracı ile tırın çarpıştığı kazada 37 yaşındaki Polis Memuru Onur Şirin şehit oldu, polis memurları Hüseyin S. ve Oğuz D. de yaralandı.

Şehit polis memurunun cenazesi memleketine getirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis Şirin için tören düzenlendi. Törene Şirin'in ailesinin yanı sıra, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Isparta Valisi Abdullah Erin, Konya il Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Yalvaç ilçe Emniyet ekipleri ve birçok vatandaş katıldı. Törenin ardından evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memurunun naaşı memleketi Yalvaç'a getirildi. Yalvaç merkez Devlethan Camii'ne getirilen şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşku Mahallesi Kabristanlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Isparta, Yalvaç, Konya, Polis, Tören, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Polis Memuru Onur Şirin, Isparta'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika


19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al“ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
08:14 Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
08:14 Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 21:26:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Polis Memuru Onur Şirin, Isparta'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.