Selçuk'taki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Selçuk'taki orman yangını kontrol altında

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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi müdahale etti. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

17.07.2024 21:04
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Selçuk'taki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.55 sıralarında Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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