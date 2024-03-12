3.Sayfa

Semih Sevim cinayeti davasında Adli Tıp Kurumu raporu geldi: "Sanık da yapabilmiştir başkaları da"

İSTANBUL - Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Sevim'de meydana gelen yaralanmaların sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı aktarıldı.

Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin eski sevgilisi olduğu öne sürülen Seçil Çiftçi ile cesedi birlikte ormanlık alana bıraktığı iddia edilen babası Cemal Çiftçi'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile tutuksuz sanık Cemal Çiftçi hazır bulundu. Duruşmaya öldürülen Semih Sevim'nin ailesi ile tarafların avukatları da katıldı.

"Sanık tarafından yapılabileceği gibi başkaları tarafından da yapılabilmiş olabilir"

Mahkemede Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini, raporda ölen Sevim'de tespit edilen yaralanmaların tamamının bağla boğma öncesi meydana getirilmiş olduğu, ayrıca ölende meydana gelen yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı aktarıldı. Raporda ayrıca, kişinin bağla boğma sonucu olay esnasında ölmüş olduğu da belirtildi.

"O anda yerde bulduğum kilotlu çorap ile kollarını bağlamak istedim"

Duruşmada savunma yapan sanık Seçil Çiftçi, "Adli Tıp Kurumu raporu benim olayı anlattığım şekli zaten doğrulamıştır. Kafasının arkasına önce alkol şişesiyle vurmuştum ancak herhangi bir şekilde etkilenmedi. Elinde bıçak olduğu için bu defa sopayla birkaç kez kendisine vurdum. Sağ kolundaki yaralanmalar muhtemelen bu sırada oluşmuştur. Semih darbe almasına rağmen etkilenmeyip tekrar kalkmaya çalıştı. Boğma olayına ilişkin olarak da sadece o anda yerde bulduğum külotlu çorap ile kollarını bağlamak istedim, o anda boğazına nasıl geldiğini hatırlamıyorum. Olay sebebiyle çok pişmanım, ben istemeden bu durum yaşandı. Takıntılıydı, olaylara kendisi sebebiyet verdi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Rahatsız edildiği yönündeki cümleleri doğru değildir"

Söz alan müşteki Sevgi Arslan ise ifadesinde, "Seçil'in kendisi de ağabeyimi sürekli cep telefonuyla aramaktaydı. Sürekli barışma talepli konuşmaları vardır, rahatsız edildiği yönündeki cümleleri doğru değildir" diye konuştu. Diğer müştekiler de Seçil Çiftçi'ye yardım eden başkalarının da olduğunu ve sanığın eylemi tek başına yapmasının mümkün olmadığını söyleyerek 2 sanığın da cezalandırılmasını talep ettiler. Ayrıca müşteki avukatları, sanık Cemal Çiftçi'nin de tutuklanmasını istediler.

Bu sırada söz alan sanık Seçil Çiftçi, "Ben eylemi tek başıma yaptım, yanımızda başkası yoktu. Ben yalnız yaşayan bir insanım, deliller ortadadır" ifadelerini kullandı.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında bir kişinin ölü olarak bulunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı, ölen kişinin ise hakkında öncesinde 'kayıp şahıs' ihbarında bulunulan Semih Sevim olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Müşteki olarak ifade veren Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu'nun ifadesine yer verilen iddianamede, kardeşi Semih Sevim'in 22 Aralık 2022'de Tokat'tan İstanbul'a gittiğini, kardeşinin Seçil Çiftçi ile karşılıklı olarak birbirlerini tehdit etmeleri iddiasıyla ilgili duruşması için gittiğini ve kardeşinin Seçil Çiftçi ile yaklaşık 5-6 yıldır Tokat'tan tanıştıklarını söylediği aktarıldı.

Dosyaya sunulan yazışmaların incelenmesine de yer verilen iddianamede, Seçil Çiftçi'nin ölen Semih Sevim'e hitaben, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım, senin kafanın kesildiğini paylaşacağım. Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Sıkıldım bu tehditlerden, benim babam baba gibi baba, benim anam ana gibi ana. Seni öldüreceğim, paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım" gibi mesajlar gönderildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cemal Çiftçi ile Seçil Çiftçi'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.