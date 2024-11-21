Senato, İsrail'e silah satışını durdurma tasarılarını reddetti - Son Dakika
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Senato, İsrail'e silah satışını durdurma tasarılarını reddetti

ABD Senatosu, Bernie Sanders'ın İsrail'e silah satışını engelleme tasarılarını kabul etmedi.

21.11.2024 10:42
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ABD Senatosu, Senatör Bernie Sanders'ın hazırladığı İsrail'e silah satışını durdurmayı öngören 3 ayrı tasarıyı reddetti.

ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını engelleme girişimi senatörlerin desteğini alamadı. ABD Senatosunda Sanders'ın hazırladığı silah satışının durdurulmasını öngören 3 ayrı tasarı için oylama yapıldı. Satışı engellemeye yönelik ilk tasarı 100 üyeden oluşan Senatonun çoğunluğu tarafından reddedilirken, Sanders'ın diğer 2 girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Senatodaki 18 Demokrat, 774 milyon dolarlık tank mühimmatının satışının transferinin engellenmesi lehine oy kullandı, 19 Demokrat 61 milyon dolarlık havan satışının engellenmesini ve 17 Demokrat ise 262 milyon dolarlık Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatının (JDAM) satışının durdurulmasını istedi.

Sanders oylama öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yalnızca Hamas'a değil aynı zamanda Filistin halkına karşı da topyekün bir savaş içinde olduğunu belirtti. Netanyahu'nun uluslararası ve ABD yasalarını ihlal ettiğini belirten 83 yaşındaki Senatör, hükümetin ona daha fazla silah sağlamasının yasa dışı olduğunu söyledi.

"İsrail'e kaynak sağlamak ABD politikasının temel taşıdır"

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ben Cardin tasarılara sert bir şekilde karşı çıktı. Schumer, "İsrail'in sadece bugün değil, yarın, gelecek yıl ve sonrasında da kendini koruması gerekiyor. İsrail'e düşmanlarına karşı kendini savunması için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamak ABD politikasının temel taşlarından biri olmuştur. Bugün bu politikadan sapmamalıyız" dedi. Cardin, ise İsrail'e silah satışının engellenmesinin yalnızca İran, Hizbullah ve Hamas'a fayda sağlayacağını belirtti.

ABD yönetimi, 13 Ağustos'ta İsrail'e yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçların satışını onaylamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Senato, İsrail'e silah satışını durdurma tasarılarını reddetti - Son Dakika

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