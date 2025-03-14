Serik'te Motokuryeler Çarpıştı: 1 Yaralı

Motokuryelerin karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki motokuryenin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez mahallesi Tuncerpaşa caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil K. idaresindeki 42 AHU 443 plakalı tüp ve su bayisine ait motokurye ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen kuryenin kullandığı, bir restorana ait 07 BUG 387 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerden Halil K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası 07 BUG 387 plakalı motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis sürücünün tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki motosikletin birbirine çarptığı an yer aldı