Serinlemek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kocasu Deresi'ne serinlemek için giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Hüseyin Balkız isimli çocuk, dere içerisinde çırpınmaya başladı ve olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

02.07.2024 21:53
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Serinlemek için girdiği derede boğuldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kocasu Deresi'ne serinlemek için giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde bulunan Kocası Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Hüseyin Balkız arkadaşları ile Köprühisar Mahallesi'nde bulunan Kocasu Deresi'ne gitti. Arkadaşları ile beraber serinlemek için dereye giren Hüseyin Balkız, dere içerisinde çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere içerisinde boğulan çocuk, ekiplerce çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 yaşındaki çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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