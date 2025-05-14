Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı

Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğa çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.C. idaresindeki 41 P 0480 plakalı servis minibüsü, park edildiği sırada sokakta oyun oynayan M.Y.B.'ya çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü B.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.