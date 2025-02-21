Servis Şoförü Cinayetinde Cinsel Saldırı İddiası

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Servis şoförünü başından vurarak öldürmüştü, "cinsel saldırı" iddiasında bulundu

Cinayet davasında cinsel saldırı iddiası

"Uygunsuz fotoğraflarımı çekerek çalıştığım iş yerlerine attı"

"Telefon numaramı dinlenme tesislerindeki erkekler tuvaletine yazdı"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis şoförünü tabancayla başından vurarak öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, maktulün 2010 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, uygunsuz fotoğraflarını çektiğini, tehdit ettiğini ve girdiği her iş yerine o fotoğrafları göndererek işten çıkarılmasına sebep olduğunu iddia etti. Sanık öldürme maksadıyla hareket etmediğini öne sürerken, servis şoförünün ailesi ise sanığın hırsızlık suçu sebebiyle işten atıldığını ileri sürdü.

Olay, 9 Şubat 2024 tarihinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınıksıran (48), 41 P 1710 plakalı otobüsü tamirci dükkanı önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi. Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınıksıran, koşarak gelen Şahin A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınıksıran, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sınıksıran, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahin A. ise olayda kullandığı tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.

"Yılmaz, 2010 yılında tırda bana cinsel saldırıda bulundu"

"Kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması istenen Şahin A., Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Şahin A., tanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Daha önce aynı iş yerinde çalışmaları sebebiyle birbirlerini tanıdıklarını söyleyen sanık Şahin A., "Yılmaz, 2010 yılında tırda bana cinsel saldırıda bulundu. Telefon numaramı dinlenme tesislerindeki erkekler tuvaletine yazdı. 2013 yılında çevremden kötü şeyler duyduğum için onu dövdüm. Maktul, 'Şoförünüz arabada uygunsuz şeyler yapıyor' dediği için işten atıldım. Beni İzmit'te barındırmak istemedi. 12 yılda 20 iş yerinden bu yüzden atıldım. Çalışmaya başladığım iş yerlerine benim uygunsuz fotoğraflarımı atıyordu. Beni işimden etti. Herkesin beni parmakla gösterdiği toplumda dışlandım" iddialarında bulundu.

"Yılmaz'ı öldürmek isteseydim 12 yıl önce öldürürdüm"

Yılmaz Sınıksıran'ın kendisini tahdit ettiğini de öne süren sanık Şahin A., "Yılmaz beni tehdit ettiği için 2018 yılında silah aldım. Yılmaz'ı öldürmek isteseydim 12 yıl önce öldürürdüm. Yalçın A. ile şikayetçi olacaktık ancak 2018 yılında dilekçem arada kaynadı. Çok kez intihar girişiminde bulundum. Olay günü yükümü bıraktıktan sonra tesadüfen Yılmaz'ı gördüm. Beni görünce panikledi. Amacım onu ayaklarından vurmaktı ama bana doğru koşan biri olduğunu görünce Yılmaz'ın akrabası olduğunu sandım. Yılmaz, elini beline doğru attığı için onu vurdum, yoksa ayaklarına sıkacaktım. Öldürecek olsam daha önce öldürürdüm" dedi.

"Geçmiş zamanda sanık, eşimin çalıştığı yeri arayıp, 'Onu öldüreceğim, kafasına sıkacağım' diyormuş"

Sanıktan şikayetçi olan Yılmaz Sınıksıran'ın eşi Hayriye Sınıksıran, "Sanık alkollü olduğu zamanlar eşimi tehdit ediyor, sabah ise özür diliyordu. Geçmiş zamanda sanık, eşimin çalıştığı yeri arayıp, 'Onu öldüreceğim, kafasına sıkacağım' diyormuş. En son eşim aralık ayında sanıktan şikayetçi olmuştu. Sanık hırsızlık yaptığı için işten çıkartılıyormuş" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşta yetim kaldık"

Söz hakkı tanınan Sınıksıran'ın kızı, "Küçük kardeşim var, bu yaşta yetim kaldık. Kardeşim bu olaydan ötürü okula gidemiyor. Babamın suçu olduğunu düşünmüyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum, şikayetçiyim" dedi.

Yılmaz Sınıksıran'ın oğlu ise "Sanığın daha önce babamla tartıştığını ve tehdit ettiğini hatırlıyorum. Babama söylediği suçları asla kabul etmiyorum. Hırsızlıktan dolayı işten çıkarıldığını biliyorum buna adım gibi eminim" diye konuştu.

"Arkamı döndüğümde kanlar içinde yerde yatıyordu"

Olay günü Yılmaz Sınıksıran ile birlikte olan ve yaşananlara şahit olan Salih G., "Olay yanımda oldu. Yılmaz ile jantları takıyorduk. Yılmaz'ın telefonu çaldı, ayağa kalktı, ardından silah sesi duydum. Arkamı döndüğümde Yılmaz kanlar içinde yerde yatıyordu. Gri tonlarda giyinmiş, 50 yaşlarında bir kişi arkası dönük şekilde koşarak 48 plakalı bir araca bindi ve uzaklaştı" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cinayetten önce taraflar arasında açılan şikayet dosyasının soruşturma evraklarını ve içinde bulunan belgeleri mahkemeye bildirmesine, Şahin A'nın olay gününden 6 ay önceki cep telefonunu ile son 6 ay içerisinde kullanılan hatların HTS kayıtlarının mahkemeye sunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.