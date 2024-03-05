Seyhan polisi 54 silah ele geçirirken 314 suçluyu yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Seyhan polisi 54 silah ele geçirirken 314 suçluyu yakaladı

Adana'da Seyhan polisi bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 54 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheliyi de yakaladı. Polis ayrıca narkotik madde, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve elektronik sigara da ele geçirdi.

05.03.2024 10:52  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan polisi 54 silah ele geçirirken 314 suçluyu yakaladı

ADANA - Adana'da Seyhan polisi bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 54 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheliyi de yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Huzurunuz Gururumuz' sloganıyla çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede, araştırma devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri suçluları yakalamak için şok baskınlar yaptı.

Polis gece-gündüz yaptığı çalışmalar neticesinde 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, 36 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 50 şarjör ve 780 mermi ele geçirdi.

Ruhsatsız silahların yanı sıra 584 gram narkotik madde, 36 bin 550 uyuşturucu hap, 15 kök kenevir, 700 paket kaçak sigara, 400 adet kaçak elektronik sigara da ele geçirdi.

Yaralama, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyhan polisi 54 silah ele geçirirken 314 suçluyu yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:20 Antalya’da Yerel Seçim Anketi: AK Parti’nin Adayı CHP’nin Adayının İki Puan Önde Antalya'da Yerel Seçim Anketi: AK Parti'nin Adayı CHP'nin Adayının İki Puan Önde
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:55:26. #1.12#
SON DAKİKA: Seyhan polisi 54 silah ele geçirirken 314 suçluyu yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement