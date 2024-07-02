Seyir halindeki otomobil aniden alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil aniden alev topuna döndü

Ankara - Niğde Otoyolu Şereflikoçhisar mevkiinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başlayan otomobil, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Aracın sahibi, 'Arabayken birden dumanlar yükseldi. Birden patladı araba. 2017 modeldi aracım' şeklinde konuştu.

02.07.2024 19:36
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Seyir halindeki otomobil bir anda alev topunu döndü

ANKARA - Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara - Niğde Otoyolu Şereflikoçhisar mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili konuşan araç sahibi ise, " Arabayken birden dumanlar yükseldi. Birden patladı araba. 2017 modeldi aracım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki otomobil aniden alev topuna döndü - Son Dakika

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