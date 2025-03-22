Siirt'te 2 grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
SİİRT - Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Güres Caddesi Kaplan Çay evi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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