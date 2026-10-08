Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı

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Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

VALİ YARDIMCISININ DURUMU AĞIR

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ayrancı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı

Güvenlik güçleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanede tedavisi süren İhsan Ayrancı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın meydana geliş sebebini ve detaylarını aydınlatmaya yönelik soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresi3. SayfaGüvenlikAfyonAfyonSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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