Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı

Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
VALİ YARDIMCISININ DURUMU AĞIR
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ayrancı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanede tedavisi süren İhsan Ayrancı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın meydana geliş sebebini ve detaylarını aydınlatmaya yönelik soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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