Silahlı Saldırgan Evinde Yakalandı - Son Dakika
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Silahlı Saldırgan Evinde Yakalandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs eden Furkan K. polis operasyonuyla yakalandı.

09.10.2024 14:00
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Silahlı saldırgan saklandığı evde yakalandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Furkan K. adlı şahıs polis ekipleri tarafından saklandığı eve düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Yıldızhan Mahallesi, Müjde sokak üzerinde bulunan yılanlı Park'ta yaşanan olayda, 18 yaşındaki Fatih H. Y. ile tartışan Furkan K. üzerinde bulunan tabanca ile Fatih H. Y.'yi göğüs bölgesinden 5, bacağından ise 1 kurşunla vurarak olay yerinden kaçmıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından özel bir araçla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken silahlı saldırgan ise 19 AFC 635 plakalı Tofaş marka araç ile olay yerinden kaçmıştı.

Yılanlı parkta yaşanan olayın ardından harekete geçen Suç Önleme Tem Büro ve Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaydan sonra kullanılan araç Eski yapar köyü yakınlarındaki bir derede terkedilmiş halde bulundu. Çevrede yapılan çalışmalar sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Furkan K. ile olay yerinden kendisinin kaçmasına yardımcı olan bir şahıslarla beraber saklandığı bir evde olayda kullandığı 2 adet tabanca ve çok sayıda mermiyle beraber kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Furkan K. yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Sungurlu ceza evine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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