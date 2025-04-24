Silivri'de Deprem: Balıkesir Ekip Gönderdi

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul'un Silivri ilçesine 2 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı ile birlikte arama ve kurtarma personelinden oluşan bir ekibi sevk etti.

Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem bölge halkında paniğe yol açtı. Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirilse de, ihtimal artçı sarsıntılar ve riskler göz önünde bulundurularak tedbirler artırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önleyici müdahaleler kapsamında harekete geçti. Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul'un Silivri ilçesine 2 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı ile birlikte arama ve kurtarma personelinden oluşan bir ekibi sevk etti.

Yetkililer, bölgedeki risk durumunun yakından takip edildiğini belirterek vatandaşları resmi kanallardan yapılan açıklamaları izlemeye ve ihtimal artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaya çağırdı. AFAD ve ilgili kurumların bölgede hazır bulunduğu ve gelişmelere göre müdahaleye hazır oldukları bildirildi. - BALIKESİR