Simav\'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.51'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,55 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - KÜTAHYA