Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Simav ilçesinde gece saat 00.01 ile 07.37 saatleri arasında 0,9 ila 4,1 büyüklüğünde 65 artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, halk geceyi korku içinde geçirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi - Son Dakika
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